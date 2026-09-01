La menace du bayou / A la recherche de son enfant

La menace du bayou, Joanna Wayne Dans les marais du bayou, un corps de femme vient d'être retrouvé. Pour le détective Hunter Bergeron, une double mission commence : traquer le French Kiss Killer qui terrorise les femmes de La Nouvelle-Orléans, et protéger celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer : Helena, son ex-fiancée qui, bien qu'elle corresponde en tous points aux précédentes victimes du tueur, feint d'ignorer le danger... A la recherche de son enfant, Carla Cassidy Sous le regard vert lagon de Daniel Carson, Olivia se trouble et songe à la nuit de passion qu'ils ont partagée cinq ans plus tôt. Réunis par le hasard pour élucider un crime, tous deux savent que leur attirance mutuelle n'est pas morte. Pourtant, Olivia garde ses distances et consacre tout son amour à sa petite Lily... Lily, dont Daniel ignore qu'il est son père. Jusqu'au jour où leur suspect kidnappe l'enfant. Romans réédités