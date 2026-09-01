Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La menace du bayou / A la recherche de son enfant

Carla Cassidy, Joanna Wayne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La menace du bayou, Joanna Wayne Dans les marais du bayou, un corps de femme vient d'être retrouvé. Pour le détective Hunter Bergeron, une double mission commence : traquer le French Kiss Killer qui terrorise les femmes de La Nouvelle-Orléans, et protéger celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer : Helena, son ex-fiancée qui, bien qu'elle corresponde en tous points aux précédentes victimes du tueur, feint d'ignorer le danger... A la recherche de son enfant, Carla Cassidy Sous le regard vert lagon de Daniel Carson, Olivia se trouble et songe à la nuit de passion qu'ils ont partagée cinq ans plus tôt. Réunis par le hasard pour élucider un crime, tous deux savent que leur attirance mutuelle n'est pas morte. Pourtant, Olivia garde ses distances et consacre tout son amour à sa petite Lily... Lily, dont Daniel ignore qu'il est son père. Jusqu'au jour où leur suspect kidnappe l'enfant. Romans réédités

Par Carla Cassidy, Joanna Wayne
Chez Harlequin

|

Auteur

Carla Cassidy, Joanna Wayne

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La menace du bayou / A la recherche de son enfant par Carla Cassidy, Joanna Wayne

Commenter ce livre

 

La menace du bayou / A la recherche de son enfant

Carla Cassidy, Joanna Wayne

Paru le 01/09/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280531238
9782280531238
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.