X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 2

Cyclope est traqué par Donald Pierce et les Reavers, il est sans alliés et sans visière pour contrôler ses rafales optiques ! Tornade assiste à un enterrement. Mais qui est mort, et quelles seront les conséquences pour la Maîtresse des Vents ? Laura Kinney, alias Wolverine, et sa soeur Gabby découvrent une nouvelle génération de clones. La promesse d'un membre des X-Men revient hanter l'équipe, l'ONE a un nouveau chef, et Logan affronte Alpha Flight. La nouvelle ère des X-Men continue de déployer ses ailes avec trois nouvelles séries, consacrées respectivement à Tornade, Cyclope et X-23 ! Quelles conséquences aura l'Ere de Révélation ? Le coin le plus imprévisible de l'univers Marvel reste celui des mutants.