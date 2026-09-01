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#Roman francophone

Un brûlant hasard

Michele Renae

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La journée d'Azalea ne se déroule pas comme prévu. Sa séance photo à Paris devait être un moment de rêve arraché à son quotidien. Or la voilà en fuite dans les rues de la capitale, dans une robe de créateur qui ne lui appartient pas... Plus fou encore, alors qu'elle croit avoir sauté dans un taxi, elle se rend compte avec consternation qu'elle s'est invitée dans la limousine d'un somptueux homme d'affaires. Auprès de Sebastian, les frontières entre conte de fées et réalité s'estompent brusquement. Jusqu'à une nuit magique qui bouleverse sa vie à jamais...

Par Michele Renae
Chez Harlequin

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Auteur

Michele Renae

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un brûlant hasard

Michele Renae

Paru le 01/09/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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