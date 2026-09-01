Un brûlant hasard

La journée d'Azalea ne se déroule pas comme prévu. Sa séance photo à Paris devait être un moment de rêve arraché à son quotidien. Or la voilà en fuite dans les rues de la capitale, dans une robe de créateur qui ne lui appartient pas... Plus fou encore, alors qu'elle croit avoir sauté dans un taxi, elle se rend compte avec consternation qu'elle s'est invitée dans la limousine d'un somptueux homme d'affaires. Auprès de Sebastian, les frontières entre conte de fées et réalité s'estompent brusquement. Jusqu'à une nuit magique qui bouleverse sa vie à jamais...