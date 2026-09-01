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Droit du travail

Paul-Henri Antonmattei

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Le droit du travail s'est profondément renouvelé ces dernières années au gré de réformes importantes, d'évolutions sociétales, ou d'événements (mouvement des gilets jaunes, crise sanitaire du Covid 19). Ce précis Domat de droit du travail, destiné aux étudiants de licence et master droit et aux professionnels, expose ce droit mouvant, explique ses mécanismes et réglementations, de façon claire et exhaustive, selon un plan classique : - La relation de travail : contrat de travail (formation, exécution, rupture, CDD, CDI...), rémunération du travail (salaire, dividende), conditions de travail (santé, sécurité, temps de travail) - La collectivité de travail : représentation collective (syndicats, institutions représentatives, salariés protégés), négociation collective (conventions et accords collectifs de travail), conflits collectifs (grève) Points forts - Une approche renouvelée du droit du travail, à jour des derniers textes, notamment la loi du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social, et de la jurisprudence la plus récente, en matière de liberté d'expression, d'IA, de RGPD, de transfert d'entreprise, de droit syndical, ou encore de négociation collective... - Un auteur de renom, universitaire et praticien

Par Paul-Henri Antonmattei
Chez LGDJ

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Auteur

Paul-Henri Antonmattei

Editeur

LGDJ

Genre

Droit du travail

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Droit du travail

Paul-Henri Antonmattei

Paru le 01/09/2026

1300 pages

LGDJ

49,00 €

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