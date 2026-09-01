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Droit des obligations

Philippe Stoffel-Munck, Laurent Aynès, Philippe Malaurie

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Destiné aux étudiants de licence et aux professionnels du droit, cet ouvrage de référence présente le droit des obligations qui a été fortement renouvelé et modernisé par la réforme de 2016 et la jurisprudence ultérieure. L'obligation est l'instrument juridique élémentaire des rapports entre les personnes. Le droit des obligations est donc la matière centrale du droit privé. L'ouvrage expose le droit positif en trois parties (responsabilité délictuelle, contrats et quasi contrats, régime général de l'obligation) le droit positif actuel et son évolution : influences étrangères et unification européenne, protection du consommateur, rôle du juge à l'égard du contrat, développement des sources unilatérales d'obligations... Points forts - Analyse de l'évolution d'une jurisprudence toujours foisonnante en matière de droit des contrats et de responsabilité civile - Des auteurs reconnus et spécialistes de la matière

Par Philippe Stoffel-Munck, Laurent Aynès, Philippe Malaurie
Chez LGDJ

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Auteur

Philippe Stoffel-Munck, Laurent Aynès, Philippe Malaurie

Editeur

LGDJ

Genre

Droit civil

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Droit des obligations

Philippe Stoffel-Munck, Laurent Aynès, Philippe Malaurie

Paru le 01/09/2026

900 pages

LGDJ

46,00 €

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Scannez le code barre 9782275163956
9782275163956
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