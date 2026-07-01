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Sexe

Les Inrockuptibles, Xxx

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Que raconte le désir aujourd'hui ? Pourquoi notre rapport au sexe est-il en pleine transformation ? Dans ce nouveau hors-série, Les Inrockuptibles explorent les mutations contemporaines de l'érotisme, du plaisir et des imaginaires sexuels à travers enquêtes, entretiens, portfolios et témoignages. Au sommaire : Yoa en couverture, Bérengère Krief, Raya Martigny, Roxane Mesquida, Manon Fleury ou encore Sarah Stagliano se prêtent au jeu de la confession intime. Découvrez également un dictionnaire du sexe en 16 entrées, une réflexion inédite d'Alice Pfeiffer, une enquête sur le festival porno Niquons ! , les fantasmes voyeuristes sur Vinted, les deepfakes sexuels, les romances homosexuelles, le fétichisme du plâtre médical ou encore les nouvelles représentations du désir. Un numéro de 116 pages mêlant culture, société, sexualité et création contemporaine pour comprendre ce que le sexe raconte de notre époque.

Par Les Inrockuptibles, Xxx
Chez Les Inrockuptibles

|

Auteur

Les Inrockuptibles, Xxx

Editeur

Les Inrockuptibles

Genre

Sexualité

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Sexe

Les Inrockuptibles, Xxx

Paru le 01/07/2026

116 pages

Les Inrockuptibles

11,90 €

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