Une maison pour l'hiver

Un beau matin, un couple de renards, un écureuil, un loir et un hérisson sont obligés de quitter leur forêt, menacée de déforestation. D'un côté la ville et les hommes, de l'autre la montagne avec le " monstre couleur de terre ". Ils choisissent de se réfugier dans la montagne. Arrivés devant la grotte du " monstre ", ils y découvrent en réalité une maman ourse avec ses petits, prête à les accueillir au chaud, tout contre elle. Une très jolie histoire sur la solidarité et sur l'entraide.