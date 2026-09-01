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Une maison pour l'hiver

Lilas Nord, André Boos

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Un beau matin, un couple de renards, un écureuil, un loir et un hérisson sont obligés de quitter leur forêt, menacée de déforestation. D'un côté la ville et les hommes, de l'autre la montagne avec le " monstre couleur de terre ". Ils choisissent de se réfugier dans la montagne. Arrivés devant la grotte du " monstre ", ils y découvrent en réalité une maman ourse avec ses petits, prête à les accueillir au chaud, tout contre elle. Une très jolie histoire sur la solidarité et sur l'entraide.

Par Lilas Nord, André Boos
Chez Lito

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Auteur

Lilas Nord, André Boos

Editeur

Lito

Genre

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Une maison pour l'hiver

Lilas Nord, André Boos

Paru le 01/09/2026

24 pages

Lito

4,00 €

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Scannez le code barre 9782244408880
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