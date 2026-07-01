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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Femmage

Béatrice Bienville, Elios Levy

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Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, de la force ? Quelles sont nos ressources ? Quelles sont nos failles, nos doutes ? Quels paysages nous constituent ? Qu'est-ce qui nous fait tenir ? Face à la vie, à l'adversité, face à nous-mêmes, en tant qu'artistes, en tant que femmes, en tant qu'êtres humain. es, sur cette terre... La metteuse en scène et performeuse Chloé Bégou a proposé à sept auteurices d'écrire un texte original et libre en réponse à ces questions. De là est né un objet résolument novateur : non pas un Hommage, mais un Femmage ! Un hymne puissant, queer, punk et engagé. Un tourbillon d'énergie, une claque, un espoir !

Par Béatrice Bienville, Elios Levy
Chez A PRECISER

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Auteur

Béatrice Bienville, Elios Levy

Editeur

A PRECISER

Genre

Théâtre

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Femmage

Béatrice Bienville, Elios Levy

Paru le 01/07/2026

100 pages

A PRECISER

20,00 €

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Scannez le code barre 9791098648007
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