Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, de la force ? Quelles sont nos ressources ? Quelles sont nos failles, nos doutes ? Quels paysages nous constituent ? Qu'est-ce qui nous fait tenir ? Face à la vie, à l'adversité, face à nous-mêmes, en tant qu'artistes, en tant que femmes, en tant qu'êtres humain. es, sur cette terre... La metteuse en scène et performeuse Chloé Bégou a proposé à sept auteurices d'écrire un texte original et libre en réponse à ces questions. De là est né un objet résolument novateur : non pas un Hommage, mais un Femmage ! Un hymne puissant, queer, punk et engagé. Un tourbillon d'énergie, une claque, un espoir !