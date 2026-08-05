C'est déjà fini. Soazig et Goulwen gèrent à leur fac on la nouvelle, mais la pilule est dure à avaler. Demain, Biguden rentre dans son pays ! Solenn et Rozen comptent bien participer à l'évènement. Depuis son arrivée, les catastrophes s'empilent dans les journaux et les deux vieilles bigoudènes n'ont plus la forme pour faire face. Pourtant, un nouveau danger menace le village du Pouec. Dahut a refait surface après toutes ces années et elle compte bien infliger aux bretons le même sort qu'ils ont fait connaître à sa cité.