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#Bande dessinée jeunesse

Dahut

Stan Silas

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C'est déjà fini. Soazig et Goulwen gèrent à leur fac on la nouvelle, mais la pilule est dure à avaler. Demain, Biguden rentre dans son pays ! Solenn et Rozen comptent bien participer à l'évènement. Depuis son arrivée, les catastrophes s'empilent dans les journaux et les deux vieilles bigoudènes n'ont plus la forme pour faire face. Pourtant, un nouveau danger menace le village du Pouec. Dahut a refait surface après toutes ces années et elle compte bien infliger aux bretons le même sort qu'ils ont fait connaître à sa cité.

Par Stan Silas
Chez EP média

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Auteur

Stan Silas

Editeur

EP média

Genre

BD jeunesse divers

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Dahut

Stan Silas

Paru le 19/08/2026

EP média

12,90 €

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Scannez le code barre 9782889327416
9782889327416
© Notice établie par ORB
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