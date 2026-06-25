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Pépites borelliennes

Marie-José Jolivet

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Voici, selon Marie-José Jolivet, quelques "pépites" borelliennes : de courts extraits tirés de l'ensemble de l'oruvre de Jean Borella, rassemblés dans un glossaire alphabétique, et permettant d'entrer dans la pensée du maître. Si ces extraits nous parlent, c'est par le génie des intelligences. Elles peuvent communiquer entre elles, parce qu'il y a un intelligible, au-dessus de tout conceptible, une intelligence au-dessus de la simple raison (écrit Bruno Bérard dans sa courte préface). Sans chercher d'exhaustivité, ce sont quelque soixante pépites qui feront entrer dans l'incomparable doctrine du réalisme symbolique, dans une métaphysique retrouvée (après Kant et Heidegger), et dans une intelligence des mystères chrétiens. Chaque lecteur pourra ainsi adopter les pépites qui parleront à son intelligence.

Par Marie-José Jolivet
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Marie-José Jolivet

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

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Pépites borelliennes

Marie-José Jolivet

Paru le 25/06/2026

186 pages

Editions L'Harmattan

20,00 €

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