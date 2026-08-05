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Missel des dimanches

Collectif, Mame

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Edité chaque année depuis 50 ans, cette édition du Missel des dimanches est la référence pour tous les fidèles catholiques qui veulent suivre la messe le dimanche et lors des grandes fêtes. Le contenu, riche et varié, est le fruit du travail de 10 auteurs spécialistes de la liturgie. Il contient tous les textes liturgiques de l'année, des suggestions pour la célébration, des méditations, des textes de grands spirituels, les saints de la semaine, les fêtes, etc. , avec une présentation claire et aérée. On y trouve aussi le calendrier liturgique de l'année pour permettre à chacun de se repérer facilement.

Par Collectif, Mame
Chez Mame

|

Auteur

Collectif, Mame

Editeur

Mame

Genre

Missels

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Missel des dimanches

Collectif, Mame

Paru le 05/08/2026

672 pages

Mame

9,95 €

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Scannez le code barre 9782728938469
9782728938469
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