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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La maison des vies non vécues

Colin Noverraz

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A la mort de sa mère, Simon Valère revient dans la maison familiale pour la vider avant sa vente. Mais la maison n'attend pas seulement d'être triée : elle semble retenir en elle des gestes interrompus, des silences anciens, et tout ce qu'une vie laisse derrière elle sans l'avoir vraiment compris. Lorsqu'une chatte noire nommée Bastet apparaît sur le muret du jardin et s'endort contre lui, Simon bascule, nuit après nuit, dans d'autres versions de son existence : une vie où il a répondu à temps, aimé autrement, osé partir, écrit enfin. Aucune n'est parfaite, mais toutes lui révèlent la même chose : ce n'est pas le passé qui le hante, c'est ce qu'il diffère encore. Roman initiatique, sensible et troublant, La Maison des vies non vécues explore le deuil, la mémoire, les choix manqués et le moment où il faut cesser de vivre depuis le seuil pour habiter enfin sa propre vie.

Par Colin Noverraz
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Colin Noverraz

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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La maison des vies non vécues

Colin Noverraz

Paru le 25/06/2026

334 pages

Editions L'Harmattan

24,50 €

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