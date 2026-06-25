A la mort de sa mère, Simon Valère revient dans la maison familiale pour la vider avant sa vente. Mais la maison n'attend pas seulement d'être triée : elle semble retenir en elle des gestes interrompus, des silences anciens, et tout ce qu'une vie laisse derrière elle sans l'avoir vraiment compris. Lorsqu'une chatte noire nommée Bastet apparaît sur le muret du jardin et s'endort contre lui, Simon bascule, nuit après nuit, dans d'autres versions de son existence : une vie où il a répondu à temps, aimé autrement, osé partir, écrit enfin. Aucune n'est parfaite, mais toutes lui révèlent la même chose : ce n'est pas le passé qui le hante, c'est ce qu'il diffère encore. Roman initiatique, sensible et troublant, La Maison des vies non vécues explore le deuil, la mémoire, les choix manqués et le moment où il faut cesser de vivre depuis le seuil pour habiter enfin sa propre vie.