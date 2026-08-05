Introduction à l'étude du droit

Ouvrage de référence depuis plus de cinquante ans, constamment mis à jour, ce manuel vise à transmettre aux étudiants de première année la culture juridique fondamentale, socle commun des études de droit. Son objet est de présenter de manière synthétique, précise et actuelle, les principales notions juridiques et les grands principes qui déterminent le droit. L'ouvrage évoque également les questions majeures qui préoccupent les juristes d'aujourd'hui : les évolutions de la justice, la sécurité juridique, l'accessibilité du droit, la mondialisation et l'européanisation du droit, le trop-plein de lois, la place des considérations économiques et sociales, l'influence du numérique et de l'environnement sur le droit, etc. A côté d'un exposé clair et précis permettant d'entrer progressivement dans la matière (première année de Licence en droit), les auteurs proposent des références complètes permettant aussi aux juristes plus chevronnés d'approfondir les sujets abordés (examen du barreau, concours de la magistrature...). Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les réponses à vos questions sur : Les règles de droit : Leurs caractéristiques - Les sources du droit - La distinction du droit public et du droit privé / Les personnes : La personnalité juridique - Les personnes physiques - Les personnes morales / Les droits subjectifs : Les droits extrapatrimoniaux - Les droits patrimoniaux - Les événements générateurs de droits / La réalisation des droits en justice : L'organisation judiciaire - La preuve des droits.