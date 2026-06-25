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Plurilinguismes et francophonies africaines et afro-caribéennes en question

Philippe Blanchet Lunati

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Ce numéro des Cahiers réunit des études sur des situations sociolinguistiques à la fois francophones et plurilingues dans plusieurs sociétés du continent africain et l'une sur un espace afro-caribéen créolophone. Ces études couvrent un spectre allant du micro-sociolinguistique (nouveaux usages en ligne du mot pain, une localité ivoirienne francophone musulmane, des éléments lexicaux aux Petites Antilles) au macro-sociolinguistique (questions éducatives et glottopolitiques au Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Togo) à des degrés divers d'extension sociale et territoriale. Cet ensemble est complété par deux textes de varia qui ne sont pas sans lien, l'un sur les enjeux épistémiques de la place des langues kanak en situation coloniale, l'autre sur la place de la langue autochtone basque dans l'administration publique en région autonome du Pays basque sud. Chacun des textes est précédé, autant qu'il a été possible, de son résumé dans une langue autochtone concernée.

Par Philippe Blanchet Lunati
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Philippe Blanchet Lunati

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Linguistique

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Plurilinguismes et francophonies africaines et afro-caribéennes en question

Philippe Blanchet Lunati

Paru le 25/06/2026

180 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

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