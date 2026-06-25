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Le baiser de cinéma

Yannick Lemarié

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Depuis sa naissance, le cinéma n'a cessé de montrer des couples s'embrasser sur la bouche au point que, dans les scénarios comme sur l'écran, la séquence est devenue quasiment incontournable. Pourtant, si de nombreux critiques ou analystes en ont étudié les formes, il n'existe pas d'ouvrage qui traite le sujet dans son ensemble. Le but de ce livre (qui se limite au baiser sur la bouche) est donc de combler un vide et de mener une réflexion qui concilie les approches esthétiques, sociologiques et politiques. Pour arriver à ses fins, Le Baiser de cinéma s'articule autour de quatre points : des réflexions préalables qui posent les termes du débat ; une définition du baiser en tant que geste cinématographique ; une présentation du baiser comme rencontre amoureuse ; une exploration de la nature sombre du baiser. Chaque partie convoque de nombreux extraits de films afin d'en proposer une lecture renouvelée.

Par Yannick Lemarié
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Yannick Lemarié

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Essais

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Le baiser de cinéma

Yannick Lemarié

Paru le 25/06/2026

304 pages

Editions L'Harmattan

29,00 €

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