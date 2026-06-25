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L'élection présidentielle au Mali : de 1960 à 2025

Balla Cissé

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Cet ouvrage analyse l'exercice du pouvoir au Mali de 1960 à 2025, à travers le prisme de l'élection présidentielle et des évolutions institutionnelles du pays. Croisant approche juridique et analyse historique, il met en lumière les difficultés d'ancrage de la démocratie malienne : fragilité de l'Etat postcolonial, crises politiques récurrentes, instabilité institutionnelle et recompositions du pouvoir depuis 2012. L'auteur s'intéresse également au tournant amorcé par la junte depuis 2024, marqué par la suspension des partis politiques, le recul des libertés publiques et l'affaiblissement des contre-pouvoirs, afin de montrer comment le pouvoir cherche à se légitimer dans un contexte de transition. Accessible et documenté, ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre la situation politique actuelle du Mali et les tensions entre légalité, légitimité et exercice du pouvoir.

Par Balla Cissé
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Balla Cissé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire des idées politiques

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L'élection présidentielle au Mali : de 1960 à 2025

Balla Cissé

Paru le 25/06/2026

112 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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