Comment écoute-t-on, jour après jour, la douleur, la colère, la tendresse ou le silence des autres ? Que devient-on soi-même, quand on a choisi de faire partie des vies intérieures des autres ? Dans A coeur ouvert, Gracieuse Paget-Blanc partage les récits et les émotions qui ont jalonné plus de trente années de pratique, en cabinet, à l'hôpital, en milieu carcéral ou en entreprise. A travers ses expériences, elle explore les multiples visages des liens thérapeutiques : ceux qui aiment, ceux qui marquent, ceux qui frustrent... et ceux qui transforment. Entre confidences, réflexions et vignettes cliniques, elle dévoile la réalité sensible du métier : la gymnastique des émotions, la frontière fragile entre empathie et implication, la beauté du lien thérapeutique. Ce livre, accessible à tous, professionnels, étudiants ou simples curieux de connaissances, est une invitation à comprendre la thérapie même en dehors des théories.