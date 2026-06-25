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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

A coeur ouvert

Gracieuse Paget-Blanc

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Comment écoute-t-on, jour après jour, la douleur, la colère, la tendresse ou le silence des autres ? Que devient-on soi-même, quand on a choisi de faire partie des vies intérieures des autres ? Dans A coeur ouvert, Gracieuse Paget-Blanc partage les récits et les émotions qui ont jalonné plus de trente années de pratique, en cabinet, à l'hôpital, en milieu carcéral ou en entreprise. A travers ses expériences, elle explore les multiples visages des liens thérapeutiques : ceux qui aiment, ceux qui marquent, ceux qui frustrent... et ceux qui transforment. Entre confidences, réflexions et vignettes cliniques, elle dévoile la réalité sensible du métier : la gymnastique des émotions, la frontière fragile entre empathie et implication, la beauté du lien thérapeutique. Ce livre, accessible à tous, professionnels, étudiants ou simples curieux de connaissances, est une invitation à comprendre la thérapie même en dehors des théories.

Par Gracieuse Paget-Blanc
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Gracieuse Paget-Blanc

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Essais

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A coeur ouvert

Gracieuse Paget-Blanc

Paru le 25/06/2026

162 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

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