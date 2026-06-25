Eclats de vie

"Tu sais Carla, je suis convaincu que les vibrations artistiques peuvent permettre de décaler les coeurs humains pris dans des réalités quelquefois trop douloureuses, ou tout simplement moroses. C'était ma manière de créer ce lien à toi, sans pouvoir rien dire mais en essayant dans cette histoire lourde de non-dits de t'apporter des mots pouvant peut-être ouvrir d'autres espaces de pensée, de ressenti. Pour moi, la beauté sous toutes ses formes est universelle et peut nous sauver. J'en ai fait mon métier aussi" . Carla saura-t-elle affronter ses manques, ses vides par la rencontre fortuite avec l'art ? La force de la beauté sous toutes ses formes, la puissance de la nature et l'intensité de la création artistique sauront-elles ouvrir de nouvelles perspectives et apporter d'inattendues potentialités empreintes de résilience ?