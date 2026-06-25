Les généraux français et le Maroc : de la pacification à l’administration (1903-1955)

La colonisation de l'Empire chérifien, au seuil du XXe siècle, est inédite. La comparer avec celle de l'Algérie ou de la Tunisie serait une grossière erreur. A une exception près. La méthode coloniale. En fait, deux méthodes. Celle de la "tache d'huile", soft et prétendument "pacifique" du général Lyautey par l'Oriental. Puis celle des généraux d'Amade, Drude et Lamoricière "hard" et à l'algérienne, à l'Ouest depuis l'Atlantique. A cette tenaille française répond une résistance tribale qui fait feu de tout bois. Les généraux sont sur le qui-vive. Les colonnes militaires matent à tour de bras les rébellions. Mais entre l'Est montagneux et l'Ouest maritime, il faut songer à faire la jonction. Le général Gouraud s'y attèle. L'éclatement de la Grande Guerre vient tout chambarder. Après le conflit en Europe, suivra la guerre du Rif, labyrinthique et sibylline, puis le Sous et l'Atlas. Là les généraux français devront gagner le terrain mètre par mètre. Toutes les commodités technologiques modernes, issues de la Grande Guerre, sont mises à leur disposition. Et malgré tout, il faudra batailler ferme jusqu'en 1934. Aussitôt la "pacification" achevée, voici l'administration. Mais aussitôt les armes tuent, que voici les revendications politiques, et de Noguès à Boyer de la Tour, en passant par le général Guillaume et le général Juin, ce n'est plus une pacification militaire mais bien politique qui les poussera dans leurs derniers retranchements.