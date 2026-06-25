Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les généraux français et le Maroc : de la pacification à l’administration (1903-1955)

Farid Bahri

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La colonisation de l'Empire chérifien, au seuil du XXe siècle, est inédite. La comparer avec celle de l'Algérie ou de la Tunisie serait une grossière erreur. A une exception près. La méthode coloniale. En fait, deux méthodes. Celle de la "tache d'huile", soft et prétendument "pacifique" du général Lyautey par l'Oriental. Puis celle des généraux d'Amade, Drude et Lamoricière "hard" et à l'algérienne, à l'Ouest depuis l'Atlantique. A cette tenaille française répond une résistance tribale qui fait feu de tout bois. Les généraux sont sur le qui-vive. Les colonnes militaires matent à tour de bras les rébellions. Mais entre l'Est montagneux et l'Ouest maritime, il faut songer à faire la jonction. Le général Gouraud s'y attèle. L'éclatement de la Grande Guerre vient tout chambarder. Après le conflit en Europe, suivra la guerre du Rif, labyrinthique et sibylline, puis le Sous et l'Atlas. Là les généraux français devront gagner le terrain mètre par mètre. Toutes les commodités technologiques modernes, issues de la Grande Guerre, sont mises à leur disposition. Et malgré tout, il faudra batailler ferme jusqu'en 1934. Aussitôt la "pacification" achevée, voici l'administration. Mais aussitôt les armes tuent, que voici les revendications politiques, et de Noguès à Boyer de la Tour, en passant par le général Guillaume et le général Juin, ce n'est plus une pacification militaire mais bien politique qui les poussera dans leurs derniers retranchements.

Par Farid Bahri
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Farid Bahri

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Maroc

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les généraux français et le Maroc : de la pacification à l’administration (1903-1955) par Farid Bahri

Commenter ce livre

 

Les généraux français et le Maroc : de la pacification à l’administration (1903-1955)

Farid Bahri

Paru le 25/06/2026

204 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336612980
9782336612980
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.