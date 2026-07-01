Spider-Man Octo-girl Tome 3

Le Docteur Octopus découvre que le corps qu'il occupe n'est pas le seul dans le pays à posséder des améliorations mécaniques maléfiques, et que l'ancienne meilleure amie d'Otoha est désormais en guerre contre une multinationale ! Un savant fou transformé en collégienne parviendra-t-il à réparer une amitié brisée ? Le manga et le comics n'ont cessé de se nourrir l'un l'autre, la figure du super-héros étant profondément ancrée dans la culture japonaise depuis des décennies. Parmi les plus grands succès du genre figurent My Hero Academia et son spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals, bientôt adapté en anime. Hideyuki Furuhashi et Betten Court, le duo à l'origine de cette série dérivée, s'emparent ici de l'un des antagonistes mythiques de Spider-Man, et plongent l'univers du Docteur Octopus dans une comédie totalement débridée. Grâce à leur parfaite maîtrise des codes super-héroïques et à un changement d'enveloppe corporelle aussi radical qu'improbable, Spider-Man Octo-Girl propose une relecture drôle, vive et absolument irrésistible d'une icône Marvel.