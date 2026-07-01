Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Spider-Man Octo-girl Tome 3

Hideyuki Furuhashi, Betten Court

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Docteur Octopus découvre que le corps qu'il occupe n'est pas le seul dans le pays à posséder des améliorations mécaniques maléfiques, et que l'ancienne meilleure amie d'Otoha est désormais en guerre contre une multinationale ! Un savant fou transformé en collégienne parviendra-t-il à réparer une amitié brisée ? Le manga et le comics n'ont cessé de se nourrir l'un l'autre, la figure du super-héros étant profondément ancrée dans la culture japonaise depuis des décennies. Parmi les plus grands succès du genre figurent My Hero Academia et son spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals, bientôt adapté en anime. Hideyuki Furuhashi et Betten Court, le duo à l'origine de cette série dérivée, s'emparent ici de l'un des antagonistes mythiques de Spider-Man, et plongent l'univers du Docteur Octopus dans une comédie totalement débridée. Grâce à leur parfaite maîtrise des codes super-héroïques et à un changement d'enveloppe corporelle aussi radical qu'improbable, Spider-Man Octo-Girl propose une relecture drôle, vive et absolument irrésistible d'une icône Marvel.

Par Hideyuki Furuhashi, Betten Court
Chez Panini comics

|

Auteur

Hideyuki Furuhashi, Betten Court

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spider-Man Octo-girl Tome 3 par Hideyuki Furuhashi, Betten Court

Commenter ce livre

 

Spider-Man Octo-girl Tome 3

Hideyuki Furuhashi, Betten Court

Paru le 01/07/2026

Panini comics

7,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039147316
9791039147316
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.