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Jean-Marc Le Bihan

André Morison

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Après un premier tome couvrant la période où Jean-Marc Le Bihan et André Morison étaient très proches, en tournée ou ailleurs, ce tome 2 fait figure surtout de travail d'archive pour la suite de l'" odyssée " de Jean-Marc. Entre autres, il ouvre à Lyon un café-cabaret, Le Coeur des gens, et est honoré par sa représentation sur le mur des Canuts, plus grande fresque peinte d'Europe. André et Jean-Marc ne perdront jamais le contact au fil des années, mais se verront moins souvent durant cette période, tout en restant amis " Jusqu'au bout "...

Par André Morison
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

André Morison

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Chanson française

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Jean-Marc Le Bihan

André Morison

Paru le 25/06/2026

244 pages

Editions L'Harmattan

26,00 €

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