Après un premier tome couvrant la période où Jean-Marc Le Bihan et André Morison étaient très proches, en tournée ou ailleurs, ce tome 2 fait figure surtout de travail d'archive pour la suite de l'" odyssée " de Jean-Marc. Entre autres, il ouvre à Lyon un café-cabaret, Le Coeur des gens, et est honoré par sa représentation sur le mur des Canuts, plus grande fresque peinte d'Europe. André et Jean-Marc ne perdront jamais le contact au fil des années, mais se verront moins souvent durant cette période, tout en restant amis " Jusqu'au bout "...