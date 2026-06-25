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#Essais

Exil et intervention sociale

Rachid Bathoum

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L'intervention sociale n'est pas neutre. Elle se déploie dans des sociétés traversées par des héritages coloniaux, des hiérarchies raciales, des inégalités économiques croissantes et des politiques migratoires de plus en plus restrictives. Dans ce contexte, accompagner, orienter, évaluer ou protéger n'est jamais un geste purement technique : c'est un acte situé, inscrit dans des rapports de pouvoir. A partir de terrains menés en Belgique, en France, au Maroc et au Québec, cet ouvrage collectif interroge les pratiques professionnelles face aux dominations croisées. Il analyse les effets de tri, de contrôle et de normalisation produits par les dispositifs sociaux contemporains, mais aussi les marges de résistance qui s'y inventent. Colonialité du pouvoir, blanchité, racisme systémique, usages sociaux de l'islam : ces notions ne sont pas ici des abstractions théoriques. Elles éclairent les trajectoires des personnes exilées, racisées et précarisées, autant qu'elles traversent les institutions et les professionnel·les qui y travaillent. L'exil apparaît comme un révélateur puissant des contradictions de l'Etat social : lieu de rupture et de souffrance, il est aussi espace de dignité, de subjectivation politique et de luttes. Ce livre ne propose pas de recettes. Il appelle à repolitiser les pratiques, à nommer les rapports de domination qui les structurent et à construire des alliances critiques avec celles et ceux qui en sont les premiers concernés. Il s'adresse aux intervenant·es engagé·es, chercheur·es, étudiant·es, professionnel·les du travail social, formateur·rices et acteur·rices associatifs. ves qui refusent la neutralité comme horizon professionnel et pensent le travail social comme un espace de transformation.

Par Rachid Bathoum
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Rachid Bathoum

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Immigration

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Exil et intervention sociale

Rachid Bathoum

Paru le 25/06/2026

210 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

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