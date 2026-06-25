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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Chansons de Guinée

Aboubacar Biro Condé

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Chanter ou chantonner. Tel est le credo de l'auteur. Où qu'il soit et à chaque instant, chanter lui procure un immense bonheur. Chantonner lui donne une assurance d'être dans la mélodie qui lui plait, un sentiment profond d'existence. Depuis sa plus tendre enfance, la chanson a été un parfait refuge pour l'enfant introverti qu'il était. Dans ses moments de solitude à Kankan, à des centaines de kilomètres de sa mère, chanter lui permettait de surmonter ses doutes secrets, en lui apportant un sentiment de sécurité illusoire. dans une famille mandingue caractérisée par le poids du droit d'ainesse, parfois sans ménagement. Aboubacar Biro Condé fredonnait toujours les chansons qu'il affectionnait et s'amusait souvent même à en inventer... Assurément, il aurait tant voulu faire de cette passion son métier, mais la providence en a décidé autrement. Une passion héritée de son illustre père Emile Condé, qu'il a voulu honorer en transcrivant quelques chansons au contenu luxuriant et divers, qui ont à jamais marque sa vie.

Par Aboubacar Biro Condé
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Aboubacar Biro Condé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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Chansons de Guinée

Aboubacar Biro Condé

Paru le 25/06/2026

278 pages

Editions L'Harmattan

31,00 €

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