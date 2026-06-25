Disorder est une oeuvre performance qui compile toutes ces choses que je n'ai jamais eu le courage de raconter. Je partage ici toutes mes pensées, tous mes secrets causés par une maladie que je n'ai pas choisie, la bipolarité. Pour tenter de vous raconter ce que j'ai traversé et pour dire à tous ceux qui souffrent encore que l'on peut vivre plus facilement. La pièce est suivie d'un entretien avec le professeur Josselin Houenou, médecin psychiatre, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), spécialisé dans la bipolarité. " L'appartement est vide. Bien sûr que j'ai été invivable. Je ne m'en cache pas. Bien sûr que ça n'a pas été facile. Je sais que c'est pas un cadeau de vivre avec moi. Je sais que mes pensées peuvent être terribles. Je sais que j'en ai beaucoup demandé. J'ai lâché des bombes pour tenter de comprendre ce qu'il se passait. J'ai fait de mon mieux. Du début à la fin, j'ai fait mon maximum. Et malgré la peine que j'ai pu causer, je crois que je ne méritais pas ça. "