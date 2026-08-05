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#Roman jeunesse

Les terres écarlates

Spin Master, Master Spin

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Sophia est toujours à la recherche des étoiles de la constellation de la Licorne. Et l'une d'entre elles est tombée dans les Terres Ecarlates, où un volcan vient d'entrer en éruption ! Sophia, Valentina, Isabel et Ava partent secourir une harde de licornes sauvages près du volcan. Parviendront-elles à retrouver l'étoile par la même occasion ? La série Netflix L'école des Licornes adaptée en romans ! - Une série pleine de magie et d'émotion. - Pour tous les fans de licornes et d'aventures. - Richement illustré par des images de la série Netflix. Dès 8 ans.

Par Spin Master, Master Spin
Chez Hachette

|

Auteur

Spin Master, Master Spin

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Les terres écarlates

Spin Master, Master Spin

Paru le 12/08/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384373
9782017384373
© Notice établie par ORB
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