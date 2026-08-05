Les terres écarlates

Sophia est toujours à la recherche des étoiles de la constellation de la Licorne. Et l'une d'entre elles est tombée dans les Terres Ecarlates, où un volcan vient d'entrer en éruption ! Sophia, Valentina, Isabel et Ava partent secourir une harde de licornes sauvages près du volcan. Parviendront-elles à retrouver l'étoile par la même occasion ? La série Netflix L'école des Licornes adaptée en romans ! - Une série pleine de magie et d'émotion. - Pour tous les fans de licornes et d'aventures. - Richement illustré par des images de la série Netflix. Dès 8 ans.