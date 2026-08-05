High Hopes

Bienvenue au Whitestone Hospital, là où chaque battement de coeur compte... et où le sien pourrait la perdre. Laura Collins, jeune interne en médecine, pensait son avenir tout tracé : une vocation héritée de ses parents chirurgiens, un futur brillant, une relation stable. Mais en découvrant son petit ami infidèle, tout s'effondre. Prête à repartir de zéro, Laura tourne le dos à San Francisco et rejoint le prestigieux Whitestone Hospital, à Phoenix. Entre la pression constante, la compétition acharnée et les nuits sans sommeil, Laura se rend vite compte qu'elle va devoir repousser ses limites pour obtenir le poste de ses rêves. Et comme si cela ne suffisait pas, elle croise la route du Dr Nash Brooks : chirurgien vedette, mentor redouté... et son supérieur atrocement séduisant. Charismatique, exigeant et distant, Nash incarne tout ce que Laura devrait fuir. Toute relation entre eux est strictement interdite, et pourrait briser sa carrière avant même qu'elle ait commencé. Pourtant, chaque échange fait battre son coeur plus fort qu'elle ne voudrait l'admettre.