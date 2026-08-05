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#Album jeunesse

Mission île au trésor

Marvel, Disney

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Les histoires des petits héros de la série animée Spidey et ses amis extraordinaires ! - Un petit album épais, illustré, de 32 pages, relié cartonné, avec un niveau et un temps de lecture (env. 5 min) adaptés aux plus petits. - Une histoire inédite pour suivre les missions des jeunes Peter Parker (Spidey), Gwen Stacy (Ghosty) et Miles Morales (Spin). - Des nouvelles aventures qui sont l'occasion de faire découvrir aux enfants la bienveillance, le courage, l'amitié et la force du travail en équipe ! Dès 3 ans. L'histoire : Une carte mène l'équipe Spidey sur une île mystérieuse, à la recherche du trésor d'un célèbre pirate. Mais le Bouffon Vert les suit de près... A l'abordage !

Par Marvel, Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Marvel, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Mission île au trésor

Marvel, Disney

Paru le 05/08/2026

32 pages

Hachette

6,95 €

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Scannez le code barre 9782017328018
9782017328018
© Notice établie par ORB
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