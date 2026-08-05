Le secret des Kinra

Dans ce roman : mystère, amitié découverte. Dès 9 ans. Catastrophe ! M. Meyer a engagé un gardien de nuit ! Les Kinra Girls ne peuvent plus explorer les souterrains du château ! Mais qui est donc "Mato Sapa" Lapointe ? Un agent de surveillance qui aime terroriser les enfants ? Ou un grand sage sioux aux surprenants pouvoirs ? Ennemi ? Ou ami ? Les Kinra Girls sont 5 jeunes filles talentueuses venues des quatre coins du monde. Loin de chez elles, elles découvrent leurs différences culturelles, s'inventent un code secret, deviennent amies pour la vie... Et surtout, elles vivent des aventures passionnantes ! Contient un code secret à partager avec des copines ! Cet ouvrage est déjà paru sous le titre Le coyote s'en mêle et Un sorcier au château.