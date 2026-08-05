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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Le secret des Kinra

Moka, Anne Cresci

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Dans ce roman : mystère, amitié découverte. Dès 9 ans. Catastrophe ! M. Meyer a engagé un gardien de nuit ! Les Kinra Girls ne peuvent plus explorer les souterrains du château ! Mais qui est donc "Mato Sapa" Lapointe ? Un agent de surveillance qui aime terroriser les enfants ? Ou un grand sage sioux aux surprenants pouvoirs ? Ennemi ? Ou ami ? Les Kinra Girls sont 5 jeunes filles talentueuses venues des quatre coins du monde. Loin de chez elles, elles découvrent leurs différences culturelles, s'inventent un code secret, deviennent amies pour la vie... Et surtout, elles vivent des aventures passionnantes ! Contient un code secret à partager avec des copines ! Cet ouvrage est déjà paru sous le titre Le coyote s'en mêle et Un sorcier au château.

Par Moka, Anne Cresci
Chez Play Bac

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Auteur

Moka, Anne Cresci

Editeur

Play Bac

Genre

Autres films pour enfants

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Le secret des Kinra

Moka, Anne Cresci

Paru le 05/08/2026

132 pages

Play Bac

6,99 €

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Scannez le code barre 9791070161319
9791070161319
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