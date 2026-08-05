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The romance revival

Christina Lauren

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Et si la science pouvait offrir une seconde chance à l'amour... mais à quel prix ? "On ne se trompe jamais avec un roman de Christina Lauren. " Entertainment Weekly Il y a trois ans, Emery Finch, a pris une décision qui ne lui ressemblait en rien. Elle s'est mariée sur un coup de tête, avec Luca - un paysagiste au charme fou rencontré lors d'une nuit torride à Vegas, qui l'a fait rire, danser, vibrer. Aujourd'hui, accaparée par son travail de recherche ultraconfidentiel, elle loupe les dîners, oublie son anniversaire de mariage et se persuade que Luca comprendra quand la teneur de ses découvertes révolutionnaires seront enfin dévoilées. Jusqu'au jour où l'impensable se produit : un terrible accident le lui arrache. Refusant de le perdre, Emery enfreint toutes les règles et utilise la technologie - top secret - qu'elle développe depuis des années pour le ramener à la vie. Luca lui en serait probablement reconnaissant s'il pouvait seulement se souvenir d'elle. Leur premier baiser, leurs dimanches ensoleillés à la plage, la vie qu'ils ont construite ensemble... tout s'est évaporé. C'est peut-être un miracle de la science, mais pour Emery, c'est une seconde chance inespérée. Et cette fois, elle ne la gâchera pas - parce que le grand amour mérite toujours qu'on le ranime pour qu'il renaisse.

Par Christina Lauren
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Christina Lauren

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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The romance revival

Christina Lauren

Paru le 05/08/2026

384 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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