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L’Évangile de Marc en bd

Jaclyn Loewen

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Et vous, qui dites-vous que je suis ?? Cette question posée par Jésus traverse les siècles et s'adresse à nous encore aujourd'hui. En mettant des images sur les mots, cet ouvrage fait bien plus que raconter qui est Jésus : il nous le donne à voir. Il révèle un homme de mystère et de compassion, un homme de miracles et de puissance, qui pourtant avance volontairement vers la croix. A travers ce récit bref et saisissant se dessine la figure du Messie : celui qu'on attendait... mais autrement. Un Messie qui surprend, autant par ses paroles que par ses actes. Lire ou redécouvrir l'Evangile de Marc sous une forme graphique, c'est plonger avec intensité dans un message à la fois profondément émouvant et radicalement révolutionnaire. C'est aussi entendre un appel parmi les plus déroutants : celui de suivre Jésus dans sa marche vers la croix, et bien au-delà. Cet Evangile de Marc en bande dessinée utilise la traduction du Semeur qui a pour objectif de rendre le texte biblique facilement compréhensible au lecteur non averti, et de permettre à ceux qui sont familiarisés avec la Bible d'apprécier d'une manière nouvelle le sens et la richesse de son message.

Par Jaclyn Loewen
Chez Farel Editions

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Auteur

Jaclyn Loewen

Editeur

Farel Editions

Genre

Bibles

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L’Évangile de Marc en bd

Jaclyn Loewen

Paru le 24/06/2026

96 pages

Farel Editions

3,90 €

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Scannez le code barre 9782863146774
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