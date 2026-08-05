Salaryman Z Tome 5

Une mystérieuse épidémie se propage à travers le Japon, transformant les rues de Tokyo en terrain infesté de zombies. Après un déménagement héroïque de leurs bureaux, les employés de Takefuku Co. Ltd. tentent de reconstruire une nouvelle vie au sein du Neo Shinbashi Building. Mais loin d'être l'oasis rêvée, l'immeuble se transforme rapidement en baril de poudre : partage de la nourriture, relations amoureuses, distractions en tous genres... tout devient source de tensions et de conflits. Surtout lorsqu'un groupe de yakuzas sème le désordre dans les étages ! Alors que Yûsaku Maeyamada semble avoir définitivement baissé les bras, son collègue Kiritani prend les choses en main et tente une réorganisation complète de l'entreprise. Après Abura, NUMBER8 revient dans le catalogue Panini avec sa dernière série en date : Salaryman Z. S'il est au scénario, c'est le jeune Ten Ishida qui signe les dessins et fait ses débuts dans l'Hexagone avec cette oeuvre. Ce binôme de choc nous propose un récit à la croisée des genres, revisitant l'univers post-apocalyptique zombie tout en offrant une critique percutante de la société. A travers son personnage principal, ce manga nous plonge dans le management japonais à l'ancienne tout en confrontant ses héros à un monde en mutation, bien au-delà de l'invasion des morts-vivants. Une oeuvre qui réussit à la fois à capturer l'intensité de l'apocalypse et à susciter une réflexion profonde sur le monde du travail.