Saint Seiya - Episode.G Requiem Tome 3

Grâce à l'âme d'Aldébaran du Taureau, venu à sa rescousse, Seiya terrasse le cyclope bleu Stéropès et se précipite pour sauver Athéna. Mais le cyclope noir Brontès surgit et l'attaque ! Incapable de riposter et acculé, Seiya voit alors apparaître Shura du Capricorne, qui combat à travers les dimensions pour lui venir en aide. L'expression "Guerre sainte" prend tout son sens, et la véritable identité de Brontès plonge Seiya dans un désespoir absolu. Saint Seiya Episode G revient avec Requiem, qui nous plonge au coeur de l'affrontement ultime entre les Chevaliers du Sanctuaire et les dieux primordiaux. Toujours écrit par Masami Kurumada, ce spin-off conserve tout ce qui fait vibrer la saga : combats grandioses, de l'émotion et des figures mythiques. Avec cette parution, les fans pourront découvrir la saga Episode G dans son intégralité.