Le feu d'abord

Colline pensait avoir laissé ses démons derrière elle en fuyant le Sud pour Paris. Mais à trente-six ans, le destin la rattrape brutalement : ses parents, avec qui elle a rompu tout lien depuis dix-huit ans, meurent dans un accident, et son magazine de cinéma met la clé sous la porte. Dos au mur, elle retourne dans son village natal pour recueillir un héritage dont elle ne veut pas. Entre les murs d'un appartement imprégné d'alcool et de silence, les souvenirs d'une enfance marquée par la violence refont surface. Mais alors qu'elle s'enfonce dans les sentiers de son passé, une rencontre fortuite avec un vieil homme colérique, sosie de Charlton Heston, fait tout basculer. Elle découvre l'existence de "l'affaire du petit Sébastien", une disparition d'enfant non résolue depuis 1998 que tout le village semble vouloir oublier. Pourquoi son amie d'enfance, Jordane, tente-t-elle si farouchement de la dissuader d'enquêter ? Quel secret protège cette communauté sous ses airs de province tranquille ? Pour Colline, le cinéma laisse place à un scénario bien plus sombre et réel. Entre obsession journalistique et quête de rédemption, elle va découvrir que pour reconstruire sa vie, il faut parfois accepter de raviver les flammes du passé.