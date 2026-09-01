Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Le feu d'abord

Stéphan Sanchez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Colline pensait avoir laissé ses démons derrière elle en fuyant le Sud pour Paris. Mais à trente-six ans, le destin la rattrape brutalement : ses parents, avec qui elle a rompu tout lien depuis dix-huit ans, meurent dans un accident, et son magazine de cinéma met la clé sous la porte. Dos au mur, elle retourne dans son village natal pour recueillir un héritage dont elle ne veut pas. Entre les murs d'un appartement imprégné d'alcool et de silence, les souvenirs d'une enfance marquée par la violence refont surface. Mais alors qu'elle s'enfonce dans les sentiers de son passé, une rencontre fortuite avec un vieil homme colérique, sosie de Charlton Heston, fait tout basculer. Elle découvre l'existence de "l'affaire du petit Sébastien", une disparition d'enfant non résolue depuis 1998 que tout le village semble vouloir oublier. Pourquoi son amie d'enfance, Jordane, tente-t-elle si farouchement de la dissuader d'enquêter ? Quel secret protège cette communauté sous ses airs de province tranquille ? Pour Colline, le cinéma laisse place à un scénario bien plus sombre et réel. Entre obsession journalistique et quête de rédemption, elle va découvrir que pour reconstruire sa vie, il faut parfois accepter de raviver les flammes du passé.

Par Stéphan Sanchez
Chez Editions du Caïman

|

Auteur

Stéphan Sanchez

Editeur

Editions du Caïman

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le feu d'abord par Stéphan Sanchez

Commenter ce livre

 

Le feu d'abord

Stéphan Sanchez

Paru le 01/09/2026

172 pages

Editions du Caïman

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493739827
9782493739827
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.