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La Bible qu'on ne raconte pas aux enfants

Antoine Nouis

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Le christianisme est connu pour véhiculer au mieux une vision très normée et classique de la sexualité, au pire une vision négative de toute forme de plaisir et de sensualité. Mais ces discours sont-ils, dans un cas comme dans l'autre, en adéquation avec les récits bibliques qui ont trait à cette dimension centrale de notre condition humaine ? La lecture exhaustive que nous propose Antoine Nouis à travers la Bible qu'on ne raconte pas aux enfants réserve quelques surprises. La première : on y trouve une multiplicité des facettes de la sexualité humaine, dans ses aspects les plus sombres et les plus lumineux (érotisme, polygamie, circoncision, adultère, inceste, prostitution, exogamie, maternité, vitalité, homosexualité, pudeur, divorce, dom juantisme, etc.). L'équivocité de la sexualité est donc assumée, offrant aux humains une source infinie à la fois de jouissance et de fécondité, mais aussi de frustration, de souffrance, de domination et de violence. L'ensemble de ces textes indique, dans leur diversité, que la sexualité est un lieu privilégié pour l'éthique, appelant au respect inconditionnel du prochain. Car si la Bible se fait écho, de façon souvent très crue, des dynamiques de domination qui régissent les relations hommes-femmes, elle indique également qu'une juste place accordée à chacun. e est un indicateur de santé pour la société comme pour les Eglises. Loin des traités de vie affective et sexuelle qui se prétendent positifs mais reconduisent simplement les interdits et les fantasmes de pureté d'un christianisme mal compris, ce livre se démarque par son honnêteté intellectuelle, condition première à la sauvegarde de ce qui contribue au sel de nos existences.

Par Antoine Nouis
Chez Labor et Fides

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Auteur

Antoine Nouis

Editeur

Labor et Fides

Genre

Bibles

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La Bible qu'on ne raconte pas aux enfants

Antoine Nouis

Paru le 02/09/2026

Labor et Fides

22,00 €

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Scannez le code barre 9782830919066
9782830919066
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