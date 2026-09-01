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#Roman étranger

Héroïque

Michael Hingson, Susy Flory

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Cet ouvrage est également disponible en version Grands Caractères, police Luciole, Corps 18. (EAN : 9782488515030). Chaque instant de la vie de Michael Hingson et de sa chienne guide, Roselle, les a conduits jusqu'à ce jour qui allait tout bouleverser. Le 11 septembre 2001, alors que la tour nord du World Trade Center est frappée de plein fouet, Michael est à son bureau, au 78e étage. A ses pieds, Roselle veille. Leur duo, formé depuis vingt-et-un mois, repose sur une confiance absolue, forgée jour après jour. Lorsque le chaos éclate, vitres brisées, débris, cris, Michael ne voit rien, mais entend la terreur autour de lui. Roselle, elle, reste calme. Elle s'approche, s'assoit, et attend. Dans cet instant suspendu, Michael fait un choix décisif : ne pas céder à la peur, et faire confiance à sa partenaire. Ensemble, ils vont entreprendre une descente inimaginable, guidés par un lien plus fort que la panique. Ce récit bouleversant est bien plus qu'une histoire de survie. C'est le témoignage d'un courage hors norme, d'un combat pour l'égalité dans un monde conçu pour les voyants, et d'une relation unique entre un homme et son chien guide. Une leçon de vie. Ce livre soutient la Fédération Française des Associations de Chiens guides d'aveugles (FFAC).

Par Michael Hingson, Susy Flory
Chez Evalou éditions

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Auteur

Michael Hingson, Susy Flory

Editeur

Evalou éditions

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Héroïque

Michael Hingson, Susy Flory trad. Alice Morival

Paru le 01/09/2026

336 pages

Evalou éditions

19,90 €

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