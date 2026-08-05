Un jour sans femme

Islande. A la mort de sa meilleure amie, tuée par son compagnon, Katla se lance un défi inédit : organiser une grève des femmes dans le monde entier pour dénoncer les violences et les inégalités. Japon. Michiko est harcelée par son patron. Salvador. Ana María se bat pour sa fille condamnée à trente ans de prison. Sénégal. Hawa, urgentiste, tente de sauver une enfant. Elles ne se connaissent pas mais décident de dire non. Elles étaient seules, elles seront des millions. Laetitia Colombani est romancière, réalisatrice et scénariste, révélée au grand public avec La Tresse, immense best-seller international. Elle est également l'auteure des romans à succès Les Victorieuses et Le Cerf-volant, qui mettent en lumière des destins de femmes fortes et engagées.