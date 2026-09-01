Une narratrice hypersensible poursuit une quête d'intensité qui consume autant qu'elle révèle. Entre amours absolus, addictions et élans destructeurs, elle traverse des cycles de chute et de reconstruction, portée par un besoin constant de vertige. Ses blessures affectives, sa lucidité aiguë et son incapacité à apaiser le feu intérieur la conduisent progressivement vers un point de rupture. Dans une écriture fragmentée, sensorielle et tendue, le récit explore l'ambivalence entre désir de vivre pleinement et tentation de la fuite. A travers cette traversée intime, la narratrice tente de transformer ses excès en force, sans disparaître dans l'incandescence qu'elle nourrit elle-même.