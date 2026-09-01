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#Roman francophone

Tempête

Marie-laure Rodrigo

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Une narratrice hypersensible poursuit une quête d'intensité qui consume autant qu'elle révèle. Entre amours absolus, addictions et élans destructeurs, elle traverse des cycles de chute et de reconstruction, portée par un besoin constant de vertige. Ses blessures affectives, sa lucidité aiguë et son incapacité à apaiser le feu intérieur la conduisent progressivement vers un point de rupture. Dans une écriture fragmentée, sensorielle et tendue, le récit explore l'ambivalence entre désir de vivre pleinement et tentation de la fuite. A travers cette traversée intime, la narratrice tente de transformer ses excès en force, sans disparaître dans l'incandescence qu'elle nourrit elle-même.

Par Marie-laure Rodrigo
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Marie-laure Rodrigo

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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Tempête

Marie-laure Rodrigo

Paru le 01/09/2026

152 pages

Editions de l'Onde

17,80 €

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