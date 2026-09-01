L'OTAN & l'Autonomie stratégique

L'Institut National des Affaires Stratégiques est un organisme de recherche françaisorienté autour des questions de Défense et de Souveraineté. Fondé en 2024 par un comité de professionnels issus du monde de la stratégie et positionné autour de deux grands thèmes, que sont l'Industrie Civile et l'Industrie de Défense ainsi que la Direction des Etudes, l'INAS est un incubateur de réflexion au travers de ses articles, conférences, et désormais, de cette revue. Fondé autour de 12 commissions spécialisées et plus de 500 adhérents actifs, l'INAS réinvente la recherche stratégique, notamment avec la fondation de Dual Tech dont la première édition a eu au Palais du Luxembourg. Rendez-vous annuel dédié à la mise sur le marché et l'industrialisation de technologies dual-use, avec des intervenants tels que Jean-Louis Thiériot et Emmanuel Chiva, il accélère l'innovation duale et renforce la souveraineté technologique. Dans un dialogue structuré avec les administrations, les collectivités, les milieux académiques et les filières industrielles, en cohérence avec les cadres publics de référence, l'INAS fait rayonner la pensée stratégique franco-européenne ainsi que les technologies à double-usage.