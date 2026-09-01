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Grands principes du droit

Jean-Pierre Delannoy

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Cet ouvrage explore les grands principes du droit, leur origine, leur évolution et leur application dans différents systèmes juridiques. Partie 1 : Les grands principes du droit, de la catégorie philosophique à la norme juridique - Les grands principes dans les systèmes traditionnels - Les explications réalistes contemporaines Partie 2 : La mécanique des grands principes du droit - Effacement de la loi, essor des grands principes - Les supports juridiques positifs des grands principes du droit Partie 3 : Etude particulière de grands principes du droit - Quatre grands principes transversaux - Quatre grands principes de droits garantis Il s'adresse aux étudiants en Licence de Droit.

Par Jean-Pierre Delannoy
Chez Ellipses

|

Auteur

Jean-Pierre Delannoy

Editeur

Ellipses

Genre

Introduction historique au dro

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Grands principes du droit

Jean-Pierre Delannoy

Paru le 01/09/2026

208 pages

Ellipses

26,00 €

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