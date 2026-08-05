Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film La Belle et le Clochard. Dès 2 ans. L'histoire : Lady, une jeune cocker, voit sa vie bouleversée quand ses maîtres donnent naissance à un bébé. Elle rencontre Clochard, un chien errant. Se sentant rejetée par ses maîtres, elle décide de le suivre dans de folles aventures, sans se douter des dangers qui rôdent dans les rues...