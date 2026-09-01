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Physique-chimie 3e - Cycle 4

Mathilde Alvarez

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MéthodiX est la collection de référence d'ouvrages à l'usage des élèves de Troisième, Seconde, Première, Terminale, des étudiants de premier cycle et des classes préparatoires. Outil unique pour préparer efficacement le passage en Seconde, en Première, en Terminale, le baccalauréat, les examens ou les concours selon les cas, cet ouvrage contient : - toutes les méthodes essentielles sur un sujet donné - les astuces à connaître et les erreurs à éviter - des conseils pour préparer les contrôles du jour j - les exercices incontournables et les corrigés - des sujets-type Brevet à jour des dernières modifications d'épreuve.

Par Mathilde Alvarez
Chez Ellipses

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Auteur

Mathilde Alvarez

Editeur

Ellipses

Genre

Multi-matières

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Physique-chimie 3e - Cycle 4

Mathilde Alvarez

Paru le 01/09/2026

310 pages

Ellipses

13,50 €

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