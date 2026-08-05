Un petit Imagier Disney Baby pour que, pas après pas, votre bébé découvre le monde ! Dans cet imagier richement illustré, guidez votre enfant dans ses premiers apprentissages tout en l'amusant. Faites-lui découvrir les émotions avec ses personnages Disney et Pixar préférés. Un ouvrage tout-carton avec des coins ronds facilement manipulable pour les petites mains. Un livre d'éveil bien pensé, avec une couverture sans pelliculage et des papiers certifiés issus de forêts gérées durablement. Dès 12 mois.