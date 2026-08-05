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Les émotions

Disney

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Un petit Imagier Disney Baby pour que, pas après pas, votre bébé découvre le monde ! Dans cet imagier richement illustré, guidez votre enfant dans ses premiers apprentissages tout en l'amusant. Faites-lui découvrir les émotions avec ses personnages Disney et Pixar préférés. Un ouvrage tout-carton avec des coins ronds facilement manipulable pour les petites mains. Un livre d'éveil bien pensé, avec une couverture sans pelliculage et des papiers certifiés issus de forêts gérées durablement. Dès 12 mois.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Les émotions

Disney

Paru le 05/08/2026

14 pages

Hachette

7,95 €

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Scannez le code barre 9782017367222
9782017367222
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