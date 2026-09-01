Introduction au droit public

Alliant exigence académique, clarté pédagogique et ouverture sur le monde actuel, ce livre se veut un compagnon indispensable pour apprendre, comprendre et réussir. Accessible, cet ouvrage propose une introduction rigoureuse au droit public, pensée pour en faciliter la compréhension sans en simplifier les enjeux. Conçu en priorité pour les étudiants et les candidats aux concours de catégorie A et de la haute fonction publique, ce livre constitue un outil de travail efficace pour acquérir des bases solides et enrichir ses copies. L'ouvrage se distingue par ses conseils pédagogiques et l'importance accordée à l'actualité. Des exemples, présentés sous forme d'encadrés, illustrent les développements et permettent de mieux saisir les évolutions du droit public. Ces mises en perspective offrent au lecteur des clés précieuses pour comprendre les enjeux contemporains du droit public et nourrir sa réflexion.