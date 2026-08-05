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#Roman francophone

Moby Dick

Herman Melville

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Moby Dick raconte la traque acharnée du grand cachalot blanc qui, jadis, a mutilé le capitaine Achab, attisant en lui une haine farouche et obsessionnelle. Pour Ismaël, jeune homme en quête d'ailleurs, l'embarquement sur le Pequod devait être une simple aventure maritime, mais le voyage se transforme bientôt en une course effrénée, commandée par l'inexorable désir de vengeance du capitaine. La chasse prend la dimension d'une lutte contre les forces de la nature, autant que contre la démesure humaine. Melville s'inspire ici de ses propres années en mer, mais aussi du naufrage réel de l'Essex en 1820, un baleinier coulé par un cachalot géant. D'abord mal reçu lors de sa parution en 1851, le roman s'est imposé ensuite comme un classique majeur de la littérature américaine, grâce à la profondeur de ses réflexions, à la puissance évocatrice de son écriture et à la dimension mythique du récit.

Par Herman Melville
Chez Hachette

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Auteur

Herman Melville

Editeur

Hachette

Genre

Collège

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Moby Dick

Herman Melville trad. Jean Muray

Paru le 05/08/2026

224 pages

Hachette

6,90 €

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Scannez le code barre 9782017351795
9782017351795
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