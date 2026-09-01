Méthod'Français - 2de-1re

TEST : CET OUVRAGE EST-IL FAIT POUR VOUS ? Avant d'ouvrir l'ouvrage, répondez aux questions suivantes : - Voulez-vous enfin comprendre ce qu'on attend de vous en français au lycée ? - Voulez-vous découvrir comment analyser un texte littéraire ? - Voulez-vous connaître les "trucs et astuces" qui permettent de comprendre un texte à tous les coups ? - Voulez-vous apprendre à maîtriser de nouveaux outils littéraires, comme les registres ou les figures de style ? Voulez-vous maîtriser comme un pro la méthode du commentaire littéraire et de la dissertation ? SOLUTION DU TEST : Si vous avez répondu OUI au moins une fois, ne cherchez plus, Méthod'Français Seconde-Première est fait pour vous !