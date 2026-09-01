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Méthod'Français - 2de-1re

Eugénie Derumigny

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TEST : CET OUVRAGE EST-IL FAIT POUR VOUS ? Avant d'ouvrir l'ouvrage, répondez aux questions suivantes : - Voulez-vous enfin comprendre ce qu'on attend de vous en français au lycée ? - Voulez-vous découvrir comment analyser un texte littéraire ? - Voulez-vous connaître les "trucs et astuces" qui permettent de comprendre un texte à tous les coups ? - Voulez-vous apprendre à maîtriser de nouveaux outils littéraires, comme les registres ou les figures de style ? Voulez-vous maîtriser comme un pro la méthode du commentaire littéraire et de la dissertation ? SOLUTION DU TEST : Si vous avez répondu OUI au moins une fois, ne cherchez plus, Méthod'Français Seconde-Première est fait pour vous !

Par Eugénie Derumigny
Chez Ellipses

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Auteur

Eugénie Derumigny

Editeur

Ellipses

Genre

Multi-Matières

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Méthod'Français - 2de-1re

Eugénie Derumigny

Paru le 01/09/2026

450 pages

Ellipses

16,00 €

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