Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez une histoire de Lilo & Stitch. Dès 2 ans. L'histoire : L'Expérience 624, renommée Angel, a été créée pour causer le chaos grâce à sa voix. Alors que le professeur Jumba Jookiba pensait avoir résolu ce problème, une petite erreur provoque un énorme bouleversement ! Dès qu'elle se met à chanter, les personnalités de Lilo, Jumba et Pikly s'inversent. Stitch et Angel vont devoir trouver une solution... avant que la situation ne devienne totalement incontrôlable !