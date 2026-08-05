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#Album jeunesse

Stitch

Disney

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Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez une histoire de Lilo & Stitch. Dès 2 ans. L'histoire : L'Expérience 624, renommée Angel, a été créée pour causer le chaos grâce à sa voix. Alors que le professeur Jumba Jookiba pensait avoir résolu ce problème, une petite erreur provoque un énorme bouleversement ! Dès qu'elle se met à chanter, les personnalités de Lilo, Jumba et Pikly s'inversent. Stitch et Angel vont devoir trouver une solution... avant que la situation ne devienne totalement incontrôlable !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Stitch

Disney

Paru le 05/08/2026

24 pages

Hachette

3,50 €

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Scannez le code barre 9782017344391
9782017344391
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