L'essentiel du droit des personnes

Une présentation claire et exhaustive des concepts fondamentaux du Droit des personnes, couvrant la personnalité juridique, l'état civil et la protection des mineurs et majeurs vulnérables. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence, offre une approche complète et pédagogique du droit des personnes permettant de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Les réformes et la jurisprudence sur 2026 se concentrent sur l'autonomie de la volonté et la protection de l'identité numérique : L'Identité Numérique et la Protection de la PersonnalitéLa Protection des Majeurs VulnérablesSimplification du Changement de Prénom et de NomFiliation et TransidentitéFin de Vie et Autonomie de la Personne