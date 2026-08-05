Vaine Gloriole

"Quand le flux d'armes dont l'Astra Militarum a désespérément besoin commence à se tarir depuis un monde forge nouvellement fondé, le seul, l'unique homme (in)capable et (peu) disposé à enquêter est envoyé sur place... Ciaphas Cain, Héros légendaire de l'Impérium. Avec sa retraite longtemps convoitée dans la balance, le plus réticent des commissaires de l'Impérium doit naviguer d'insidieuses tentatives d'assassinat contre son auguste personne, des légions de skitarii séditieux, une hérésie dans les échelons supérieurs de l'Adeptus Mechanicus même... et un adversaire dissimulé, tirant les ficelles, dont l'agenda menace l'avenir de la loi impériale dans le Golfe de Damoclès. ".