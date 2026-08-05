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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Vaine Gloriole

Sandy Mitchell

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"Quand le flux d'armes dont l'Astra Militarum a désespérément besoin commence à se tarir depuis un monde forge nouvellement fondé, le seul, l'unique homme (in)capable et (peu) disposé à enquêter est envoyé sur place... Ciaphas Cain, Héros légendaire de l'Impérium. Avec sa retraite longtemps convoitée dans la balance, le plus réticent des commissaires de l'Impérium doit naviguer d'insidieuses tentatives d'assassinat contre son auguste personne, des légions de skitarii séditieux, une hérésie dans les échelons supérieurs de l'Adeptus Mechanicus même... et un adversaire dissimulé, tirant les ficelles, dont l'agenda menace l'avenir de la loi impériale dans le Golfe de Damoclès. ".

Par Sandy Mitchell
Chez Games Workshop

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Auteur

Sandy Mitchell

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

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Vaine Gloriole

Sandy Mitchell

Paru le 05/08/2026

Games Workshop

15,00 €

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Scannez le code barre 9781836095200
9781836095200
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