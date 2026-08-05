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#Imaginaire

Ruche

Dan Abnett

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"Abondante soit votre lumière, pèlerin. Bienvenue à Sacramentus. Austérité et labeur seront le châtiment de la Ruche pour ses errements. Personne n'est innocent. Le gouverneur planétaire, dévoyé et déloyal, a été démis de ses fonctions. Dans les vertics et les zontales étouffant sous le smog, l'Adeptus Arbites est partout, traquant les traîtres, faisant régner sans pitié la loi Impériale. Alors qu'un nouveau gouverneur, un étranger, doit être nommé, la Ruche oscille entre ordre et anarchie. Des rumeurs de rébellion courent des sommets de la Ceinture aux profondeurs du Néga. Des gangs rivaux s'emparent tant de l'occasion que de nouveaux territoires, tandis que des cultes interdits prennent chaque jour plus de libertés. Mais une menace bien plus terrifiante rôde dans les ténèbres, à l'insu de tous. Puisse votre lumière perdurer, pèlerin. Si l'Empereur nous protège, peut-être que nous sortirons vivants de tout ceci". .

Par Dan Abnett
Chez Games Workshop

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Auteur

Dan Abnett

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

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Ruche

Dan Abnett

Paru le 05/08/2026

Games Workshop

16,00 €

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Scannez le code barre 9781836095194
9781836095194
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