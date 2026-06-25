Coeur usagé révèle l'amour dans tout ce qu'il a de plus brûlant, de plus fragile et de plus dévastateur. Des premiers frissons aux silences qui brisent, ce recueil entraîne le lecteur au coeur d'émotions universelles et intenses. Chaque poème ravive une blessure, une mémoire, un espoir, et fait résonner ce que l'on croyait enfoui. Entre chute, manque et renaissance, les mots dessinent un chemin sensible où la douleur finit toujours par laisser place à la lumière. Un ouvrage émouvant et vibrant, où même les coeurs les plus abîmés laissent encore éclore des fleurs.