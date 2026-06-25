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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Coeur usagé

Marie Welsch

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Coeur usagé révèle l'amour dans tout ce qu'il a de plus brûlant, de plus fragile et de plus dévastateur. Des premiers frissons aux silences qui brisent, ce recueil entraîne le lecteur au coeur d'émotions universelles et intenses. Chaque poème ravive une blessure, une mémoire, un espoir, et fait résonner ce que l'on croyait enfoui. Entre chute, manque et renaissance, les mots dessinent un chemin sensible où la douleur finit toujours par laisser place à la lumière. Un ouvrage émouvant et vibrant, où même les coeurs les plus abîmés laissent encore éclore des fleurs.

Par Marie Welsch
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Marie Welsch

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Coeur usagé

Marie Welsch

Paru le 25/06/2026

68 pages

Le Lys Bleu

11,00 €

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Scannez le code barre 9791044037169
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